Огірки краще почуваються у сусідстві з квасолею та горохом: що робити, щоб отримувати рекордні врожаї

Городники з досвідом знають, що огіркам у спекотному липні дуже потрібне підживлення, яке захистить їх від пожовтіння. Овоч цей не вирощує хіба що лінивий, адже він і свіжим смакує, і солоним чи маринованим. Як вирощувати гарний урожай щороку, незважаючи на примхи, — розповів городник з Вінниччини Віталій Поймало.

«Якщо комах мало, то із запиленням огірків можуть бути проблеми. Щоб збільшити кількість зав'язей, можна провести штучне запилення. Його роблять за допомогою м'якого пензлика, переносячи пилок з чоловічих квіток на жіночі. А краще оббризкати рослини медовою водою.

Якщо регулярно — кожні два тижні — підгодовувати огірки розбавленим молоком, це прискорить їх ріст. Молоко розбавляють водою у співвідношенні 1:2.

Огірки люблять воду. Але все добре в міру. У жаркий період огіркам потрібне дуже часте поливання, як правило, щодня (або через день) теплою водою. При зниженні температури повітря, у похмурі дні поливання або обмежують, або тимчасово припиняють. Поливати огірки найкраще ввечері".

Для мульчування огірків, за словами городника, підійдуть: перегній і перепріла тирса, різана солома і полова, торф, нeтканні матеріали й синтeтичні плівки.

«Після кaжного дoщу й пoливання грунт потрібно розпушувати на глибину щонайбільше 3 — 4 см, щоб не пошкодити кореневу систему. Торф'яний ґрунт навіть при достатньому ущільненні не розпушують, а проколюють вилами для аерації. Огірки найкраще почуваються в сусідстві з квасолею та горохом, кольрабі, капустою, зокрема цвітною, селерою й салатом, ну і, звичайно, з кукурудзою, якщо вона росте з північного боку».

Раніше ми розповідали про те, які добрива допоможуть зробити вирощувати огірки рівними та красивими.

52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter