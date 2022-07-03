Трохи коров’яку та попелу: як ці речовини допоможуть зробити огірочки рівними та гарненькими

Погодьтесь, чи не кожна господиня мрiє про рiвненькi, гарненькi огiрочки в банках, якими можна похвалитись перед гостями. Але буває так, що плоди ростуть скрученi та некрасивi. Втім, то не проблема, якщо скористатися секретами городниці Олени Черкевич, яка раніше поділилася лайфхаками з вирощування квітів.

«Вигляд плодiв дуже легко виправити, адже вiн залежить вiд вмісту певних елементiв у ґрунті, — каже Олена Черкевич. — Треба тiльки додати те, чого не вистачає, i наступна «порцiя» врожаю уже буде така, як треба. Якщо огiрки схожі формою на грушу, значить, у ґрунті бракує калiю. Тоді рослини треба підживити деревним попелом. Якщо ж зеленці, навпаки, завуженi донизу i схожi на морквину — не вистачає азоту. Тоді слід полити грядки з огiрками настоєм коров'яку, його треба розвести водою у пропорцiї 1:10, або курячого послiду — 1:25.

Пiд час плодоношення можна також вплинути на збiльшення врожаю. Треба тiльки вчасно поливати грядку з огiрками. А ще — привабити бджiл, бо огірки запилюються бджолами, крім самозапильних сортiв. Тож, щоб ці комахи не обминали вашi огiрочки, треба обприскати грядки слабким розчином цукру або посiяти поряд із грядками медоноснi культури".

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