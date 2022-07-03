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Трохи коров’яку та попелу: як ці речовини допоможуть зробити огірочки рівними та гарненькими

22:05 3 липня 2022
огірки

Погодьтесь, чи не кожна господиня мрiє про рiвненькi, гарненькi огiрочки в банках, якими можна похвалитись перед гостями. Але буває так, що плоди ростуть скрученi та некрасивi. Втім, то не проблема, якщо скористатися секретами городниці Олени Черкевич, яка раніше поділилася лайфхаками з вирощування квітів.

«Вигляд плодiв дуже легко виправити, адже вiн залежить вiд вмісту певних елементiв у ґрунті, — каже Олена Черкевич. — Треба тiльки додати те, чого не вистачає, i наступна «порцiя» врожаю уже буде така, як треба. Якщо огiрки схожі формою на грушу, значить, у ґрунті бракує калiю. Тоді рослини треба підживити деревним попелом. Якщо ж зеленці, навпаки, завуженi донизу i схожi на морквину — не вистачає азоту. Тоді слід полити грядки з огiрками настоєм коров'яку, його треба розвести водою у пропорцiї 1:10, або курячого послiду — 1:25.

Пiд час плодоношення можна також вплинути на збiльшення врожаю. Треба тiльки вчасно поливати грядку з огiрками. А ще — привабити бджiл, бо огірки запилюються бджолами, крім самозапильних сортiв. Тож, щоб ці комахи не обминали вашi огiрочки, треба обприскати грядки слабким розчином цукру або посiяти поряд із грядками медоноснi культури".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які секрети допоможуть отримати чудовий врожай кабачків.

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