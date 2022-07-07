Тяжкий день 7 липня 2022 року: кому зі знаків зодіаку сьогодні доведеться напружитися, а кому можна буде розслабитися

7 липня — дев'ятий місячний день, коли на поверхню виходять сили зла. Цього дня астрологи радять бути дуже обережними, не займатися екстремальними видами спорту, не спілкуватися з незнайомими людьми. Це період спокус, ілюзій, обманів, помилок, отруєнь. Астрологи радять звертати увагу на погані знаки — будьте уважні та оцінюйте кожен свій крок. Втім, навіть цього дня не слід відмовлятися від приємних знайомств — простий флірт може розпочати довготривалі стосунки.

Ресурс goroskop.i.ua пропонує гороскоп для всіх знаків зодіаку на 7 липня.

Овну цей день зірки радять присвятити друзям та виявити ініціативу — їм може знадобитися ваша допомога, але вони про це самі не скажуть.

Тільцеві сьогодні потрібно звертати увагу на будь-які події, навіть якщо вони здадуться вам дуже кумедними. Наслідки не забаряться.

На Близнюків чекає чудовий день. Не день, а пісня!

А ось Ракам треба попередити оточуючих, щоби їх не турбували. Представники цього знаку зодіаку не захочуть адекватно сприймати сказане оточенням, чим можуть спричинити невдоволення останніх.

Сьогодні Леви будуть сповнені ентузіазму, але на рідкість не зосередженими. Будьте уважними та уникайте крихких предметів.

На Дів чекає несподівана, але приємна зустріч. У цей день все залежатиме виключно від вашої чарівності.

Терезам зірки радять зменшити амбіції та переглянути задумане, оцінюючи можливі наслідки своїх дій. Суспільство може бути не готовим до ваших ініціатив.

Скорпіонам, у яких накопичилося дуже багато негативної енергії, можна направити її на якусь корисну справу, пов'язану з фізичними навантаженнями.

Гарний день намічається у Стрільця — чудовий настрій у представників цього знаку зодіаку забезпечено, а приводу для смутку не буде.

Козерога сьогодні можуть втомлювати оточуючі, зокрема й друзі. Схоже, представникам цього знаку зодіаку доведеться ховатися від деяких з них.

Водолію зірки радять бути сьогодні егоїстом і провести день так, щоб бути максимально задоволеним.

Якщо Рибам сьогодні вдасться взяти себе в руки, наскільки важко це не було б, цілеспрямованості представників цього знаку зодіаку можна буде лише позаздрити.

Ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень-2022, складений астрологинею Людмилою Булгаковою спеціально для «ФАКТІВ», читайте на нашому сайті. Вона вважає, що другий місяць літа стане плідним у реалізації намічених планів і супроводжуватиме це перехід планети Меркурій на знак Лева.

Фото Pixabay

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