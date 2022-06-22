Донька-трансгендер Ілона Маска рве з батьком усі стосунки

Донька-трансгендер американського мільярдера Ілона Маска подала до суду заяву на зміну імені та прізвища. Уроджена Ксав'є Олександр Маск просить називати її відтепер Вівіан Дженна Вілсон. У своєму проханні вона наголошує, що хоче позбутися «будь-якої форми спорідненості» зі своїм біологічним батьком, тому бере прізвище матері. Вівіан також просить видати їй нове свідоцтво про народження. Прохання було подано до окружного суду Лос-Анджелеса ще у квітні, але ЗМІ дізналися про зміст документу лише зараз.

Матір'ю Вівіан є перша дружина Маска Жюстін Вілсон. Бізнесмен одружився з нею в 2000 році. Через два роки у них народилася перша дитина — Невада. У віці 10 тижнів малюк помер. У свідченні сказано, що причиною був «синдром раптової дитячої смерті».

Ілон Маск та Жюстін Вілсон

Незабаром Вілсон народила близнюків. Хлопчиків назвали Ксав'є та Гріффін. Нині братам по 18 років. Потім Жюстін народила трійню — Деміана, Кая та Саксона. У 2008 році Маск та Вілсон розлучилися.

Ілон намагався брати участь у вихованні синів. Він знайомив їх з усіма своїми новими подружками та дружинами. Однак зараз складно судити про те, якими були всі ці роки відносини між мільярдером та його дітьми від першого шлюбу.

2015 рік. Маск, його тодішня подруга актриса Талула Райлі та близнюки Ксав'є та Гріффін

Ілон та Ксав'є кілька років тому

Крім них, Маск має ще двох дітей — від канадської співачки Граймс. Це хлопчик на ім'я X Æ A-12 і дочка Екза Дарк Сайдіріель. У випадку з сином можна говорити тільки про біологічну стать. Батьки заявили, що нададуть дитині можливість самому вибрати гендерну приналежність, коли вона виросте.

З Граймс Ілон уже розлучився. Співачка наразі зустрічається з чуток з Челсі Меннінг, трансгендером, який, коли ще був чоловіком, передав купу секретних матеріалів сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

У Маска ж зараз роман із 30-річною австралійською актрисою Наташою Бассетт.

У чому причина глибокого конфлікту між Ілоном та його старшою донькою, можна лише здогадуватися. Ні Маск, ні Вілсон не коментують ситуацію.

Проте останнім часом мільярдер багато разів публічно висловлювався вкрай негативно щодо ЛГБТ. Минулого року він поскаржився на людей, які застосовують свої власні, відмінні від біологічних гендерно-маркованих звертань. У 2020 році Маск у Twitter розкритикував гендерно-нейтральні займенники. Це викликало скандал і він видалив твіт і навіть публічно заявив, що підтримує трансгендерів.

Проте нещодавно Ілон раптом публічно оголосив, що відтепер підтримує Республіканську партію США, хоч раніше завжди голосував за демократів. При цьому Маск називав своїм другом Рона Десантіса, губернатора Флориди. Цей республіканець є автором законопроєкту, який забороняє викладати дітям у школах інформацію про існування різних сексуальних орієнтацій та ґендерних проблем. Законопроєкт був затверджений законодавчими зборами штату, і тепер вчителям у Флориді за згадку про ці теми під час уроків загрожує адміністративне переслідування.

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