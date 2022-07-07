Ці дерева позбавлять вас від наболілої проблеми на дачі

Дачникам, які на ділянках облаштували вигрібні ями, радять висаджувати біля них рослини, які допомагають боротися із надмірною вологістю у таких місцях.

Як стверджують автори «уДачного місця» для цієї мети можуть підійти кілька дерев.

Так, ясен може поглинати до 400 л води на день, а береза — близько 200 л. Причому березу можна садити не поряд з ямою — коріння рослини активно розростається і може збирати вологу за кілька метрів.

А ось ялину, коріння якої здатне поглинути до 150 л, краще садити ближче. Її коріння розташовується максимум за 3 метри від стовбура.

Непоганий поглинач зайвої вологи — черемха, здатна «переробити» до 150−200 л на добу. А ще черемха бореться із поширенням неприємного запаху.

За допомогою рослин можна боротися й з комарами, висаджуючи в горщиках або на грядках, наприклад, базилік, чорнобривці, лаванду, мелісу або м'яту.

Фото Pixabay

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