Посадіть ці рослини на своїй дачі — і забудьте про настирливих комарів

Гоняти на дачі комарів може допомогти не тільки хімія або зроблені в домашніх умовах за народними рецептами засоби, але й рослини.

Сім таких рослин рекомендують вирощувати на ділянці або у квіткових горщиках автори «Дачних порад».

Завдяки насиченій гамі забарвлень Агератум виглядатиме на будь-якій клумбі. Якщо вибрати сонячне місце, він може цвісти майже все літо.

Базилік допоможе відлякувати комах, а якщо розтерти його листочки та прикласти до місця укусу, то і зніме набряк.

Аромат Бархатців відлякує не лише комарів, а й городніх (цибулеву муху, капустяну білянку, колорадського жука) та ґрунтових шкідників, а також деякі бур'яни (хвощ, пирій).

Лаванда відмінно ростиме на легких піщаних ґрунтах з достатньою кількістю світла, а ось застою води та важких ґрунтів рослина не любить.

Меліса відмінно відлякує комарів, але дуже швидко розростається — її потрібно добре контролювати.

З М'яти можна приготувати антикомариний спрей: 200 г свіжого листя залити 200 мл окропу і дати настоятися 2−3 години. Процідити, додати 100 г спирту та залити у флакон з розпилювачем.

Розмарин називають не лише універсальною пряністю, а й ефективним засобом від городніх шкідників. Його можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і у горщику.

Також у боротьбі з набридливими комахами може допомогти ванілін (але не ванільний цукор!). Чайну ложку ваніліну розчиняють у склянці води і протирають розчином відкриті ділянки шкіри або обприскують одяг.

Фото Pixabay

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