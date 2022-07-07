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Політика

«З жалем сприйняли цю новину»: Зеленський розповів Джонсону, який заявив про відставку, про його харизму

18:40 7 липня 2022
Зеленський

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Борисом Джонсоном, який попри заяву про відставку, до жовтня виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра.

Президент України висловив британському прем'єру щиру подяку за рішучу підтримку нашої держави з перших днів повномасштабної російської агресії, повідомили в Офісі президента.

«Усі ми сумно сприйняли цю новину. Не тільки я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великобританії збережеться, але ваше особисте лідерство та харизма робили її особливою», — наголосив Зеленський.

Глава держави також поінформував співрозмовника про розвиток ситуації на фронті.

В канцелярії британського прем'єра повідомили, що у розмові з Володимиром Зеленським Джонсон пообіцяв, що навіть після його відставки Великобританія продовжить підтримувати Україну та постачати Києву необхідну зброю.

Як повідомляли «ФАКТИ» Борис Джонсон залишає посаду лідера Консервативної партії, але обов'язки прем'єр-міністра він виконуватиме до осені. Проте противники Джонсона вважають, що він має залишити посаду прем'єра вже зараз. Докладно про це у матеріалі Ігоря Козлова.

Фото Офіс президента

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