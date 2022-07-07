Бійці ЗСУ підняли український прапор над Зміїним, рашисти вдарили по острову ракетами
У мережі показали фото з острова Зміїний, де встановлено державний прапор України після того, як з цієї території вибили ворожих солдатів та техніку.
«На прапорі текст: «ГУР МОУ. Пам'ятай «руський воєнний корабель» острів Зміїний — це Україна. І підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка», — повідомив у соцмережах речник обласної військової адміністрації Одещини Сергій Братчук.
За словами Бтарчука, вночі рашисти вдарили двома ракетами по Зміїному. Був суттєво пошкоджений причал. Також ворогом був атакований один з районів Одеської області, де противник завдав ударів по сільгосппідприємствам. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.
На сторінці спецпідрозділу «Згард» виклали фото з українськими бійцями на Зміїному.
А Арут Папоян показав відео зі Зміїного.
Російські військові були змушені залишити український острів 30 червня, підірвавши техніку та знищивши документацію. Цьому передував потужний удар ЗСУ по Зміїному. А головком Збройних сил України Валерій Залужний показав, як українські підрозділи «допомогли» ворогові «прибрати за собою», завдавши ударів по техніці, що залишалася на острові.
Противник зайняв цей стратегічно важливий острів у Чорному морі на початку широкомасштабного вторгнення, його захисники потрапили у полон. Українських військових обстрілювали, зокрема, і з флагмана чорноморського флоту росії «Москва», який український боєць відправив за відомою адресою і який навесні затонув після удару по ньому українськими ракетами.
Фото спецпідрозділу «Згард»680
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