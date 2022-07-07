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Україна

Бійці ЗСУ підняли український прапор над Зміїним, рашисти вдарили по острову ракетами

11:03 7 липня 2022
Прапор України на Зміїному

У мережі показали фото з острова Зміїний, де встановлено державний прапор України після того, як з цієї території вибили ворожих солдатів та техніку.

«На прапорі текст: «ГУР МОУ. Пам'ятай «руський воєнний корабель» острів Зміїний — це Україна. І підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка», — повідомив у соцмережах речник обласної військової адміністрації Одещини Сергій Братчук.

Фото зі сторінки Сергія Братчука

За словами Бтарчука, вночі рашисти вдарили двома ракетами по Зміїному. Був суттєво пошкоджений причал. Також ворогом був атакований один з районів Одеської області, де противник завдав ударів по сільгосппідприємствам. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.

На сторінці спецпідрозділу «Згард» виклали фото з українськими бійцями на Зміїному.

Фото "Згард"

Фото "Згард"

А Арут Папоян показав відео зі Зміїного.

Російські військові були змушені залишити український острів 30 червня, підірвавши техніку та знищивши документацію. Цьому передував потужний удар ЗСУ по Зміїному. А головком Збройних сил України Валерій Залужний показав, як українські підрозділи «допомогли» ворогові «прибрати за собою», завдавши ударів по техніці, що залишалася на острові.

Противник зайняв цей стратегічно важливий острів у Чорному морі на початку широкомасштабного вторгнення, його захисники потрапили у полон. Українських військових обстрілювали, зокрема, і з флагмана чорноморського флоту росії «Москва», який український боєць відправив за відомою адресою і який навесні затонув після удару по ньому українськими ракетами.

Фото спецпідрозділу «Згард»

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