«Приречений повзати не забере навіть Зміїний у тих, кому випало літати»: Зеленський про план Бога для українців

Крім традиційного вечірнього відеозвернення за підсумками 134-го дня війни президент Володимир Зеленський, який відреагував на відставку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, записав хвилинний відеоролик, в якому поділився думкою про те, що саме українцям випало «побороти дракона, від якого тремтіло півсвіту» тобто росію.

Цей ролик глава Української держави виклав у Instagram.

«134 дні нам непросто засинати, але всі ці дні ми знаємо, для чого прокидаємося і для кого. І головне — ким. Ми українці — просто люди, добрий, мирний народ. Ми не рвалися в топи світових новин і супергероїв такою ціною. Все, що хотіли — просто жити вільно на своїй землі. Але у Бога свій план», — сказав Володимир Зеленський.

Також він додав, що якщо саме нам довелося бути андердогом (заздалегідь приреченим на невдачу. — Авт.), якому дають три доби, а він б'ється п'ятий місяць — значить, така саме в українців доля, і, отже, це нашому народу під силу.

«І той, хто народжений повзати, не забере навіть Зміїний у тих, кому випало літати. Саме тому синьо-жовтий знову на острові. І колись він неодмінно буде на півострові (в Криму. — Авт.), і в усіх наших окупованих містах і селах, і в кожному із них звучатиме наш гімн», — упевнений президент України.

Нагадаємо, що 30 червня росіяни втекли зі Зміїного після ударів українських військ, але назвали це «жестом доброї волі». А вже 7 липня українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців перебував під контролем російських військ.

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