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Рашисти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині та продовжують стирати з лиця землі міста і села на Луганщині (фото)

9:31 8 липня 2022
Рашисти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині та продовжують прати з лиця землі міста і села на Луганщині (фото)

Російські загарбники знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ніч і ранок супроводжували сирени. Вранці російські війська знову обстріляли Криворізький район. Удари прийшлися по двох громадах — Апостолівській та Зеленодольській», — зазначив він.

Від ворожого прильоту утворилася величезна вирва

За наявною інформацією, в Апостолівській громаді ворог влучив по селу Новосеменівка, вибухова хвиля вибила шибки в будинку.

У Зеленодольську били по дачному масиву і парковій зоні. Попередньо, без постраждалих.

«В інших районах області цієї хвилини спокійно», — запевнив Резніченко.

Нагадаємо, що 5 липня рф вдарила по місту та області сімома ракетами в одному з населених пунктів був «приліт». 6 липня окупанти влучили у сільгосппідприємство, де спалахнули склади із зерном. Також під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли просто селом Шестерня. Пошкоджено кілька житлових будинків.

Не менш тривожна ситуація склалася і в Луганській області, де російські фашисти продовжують знищувати містечка і села для того, щоб вийти на адміністративний кордон.

Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

«Їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть у будинках та дворах. З усіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці», — зазначив він.

За словами голови Луганської ОВА, ворог із ствольної та реактивної артилерії б'є по кожній будівлі, яка здається йому можливим укріпленням.

У цьому будинку ще залишалися люди

Окупанти намагаються якщо не зруйнувати, то хоча б спалити мирні житла

«Щоб просунутися, не рахують особисті втрати і не шкодують мешканців області. Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які знаходяться поблизу кордону з Луганською областю», — додав Гайдай.

Він наголосив, що наші Збройні сили продовжують тримати оборону.

«Багато було слів, мовляв, росіяни оточили нас у Лисичанську, пропагандистські рупори говорили навіть про кілька „котлів“. Зазначу, що з Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть бійці, які прикривали відхід, завдали росіянам значних втрат», — розповів голова ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ракетний удар по Краматорську, а на Донеччині за минулу добу від ворожих атак загинули шестеро людей, а ще 21 було поранено.

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