«Славно „всмажили“ на день народження Залужного»: названо втрати ворога за минулу добу

Минулої доби, 7 липня, російський ворог втратив убитими 250 своїх військових, частина з яких вирушила в пекло «експресом» із «зачарованої» Чорнобаївки. Загалом із початку нападу на Україну ліквідовано вже 36900 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ .

Крім того, агресор втратив 1637 танків (+35 за останню добу), 3811 бойових броньованих машин (+14), 828 артилерійських систем (+13) та велику кількість іншої техніки, яка готувалася для вбивства громадян нашої країни.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Побачивши, що втрати окупантів зростають щодня, читачі сторінки захоплюються майстерністю українських військових, а також вітають із днем народження головкому ЗСУ Валерія Залужного (воєначальник народився 8 липня 1973 року).

Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів українцям про план Бога для нашої країни, воїни якої вимушено стали супергероями.

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