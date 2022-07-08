«Йдуть дуже запеклі позиційні бої»: Жданов розповів, чи можуть ЗСУ взяти Херсон в облогу за два дні (відео)

Окупований Херсон за умови вогневої переваги та достатньої кількості військ можна за два дні взяти в облогу. Після цього потрібно провести спецоперацію або висунути ультиматум окупантам з вимогою здатися.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов у ході прямого ефіру з Марком Фейгіним.

За його словами, у разі облоги міста розташований поряд з ним Антонівський міст через Дніпро треба «відрізати» для ворога.

«Тоді в них залишається [для відступу] лише річка Дніпро, на веслах, човнах… Особовий склад можна вивезти, але треба брати у вогневий мішок. Артилерія має працювати по Дніпру і не давати угрупованню вийти. Такий варіант можна розглядати, але головне — наявність резерву, необхідних сил та засобів для того, щоб оточити місто» , — пояснив експерт.

Жданов підкреслив, що зараз на херсонському напрямі ЗСУ не проводять контрнаступу — йдуть контрнаступальні дії.

«Вони мають успіх. Ми намагаємося розвивати цей успіх максимально, скільки можемо. Але там йдуть дуже запеклі позиційні бої, працює артилерія, авіація — як наша, так і російська. Один одного б'ють зі страшною силою, вони намагаються стримати наш поступ, ми намагаємося просунутися вперед. Така картина там складається. Але говорити про те, що завтра ми підемо в наступ — не можна, нічим. Поки що нічим», — пояснив він.

Також під час бесіди військовий експерт висловив припущення, що в майбутньому Україні слід переглянути концепцію національної безпеки у бік ширшої мілітаризації суспільства.

Насамперед йдеться про перегляд закону про зброю, створення збройної тероборони, резервної армії та основних сил оборони, які перебуватимуть у постійній бойовій готовності.

«Далі наголошувати на розвитку високотехнологічних зразків озброєння та засобах ведення дистанційної війни. Це ракетні війська, артилерія, створення потужної протиракетної оборони в комплексі з протиповітряною та високотехнологічною армією, оснащеною сучасним озброєнням. Починаючи від дронів-„камікадзе“ і закінчуючи високоточною артилерією Кожна установка має можливість виконувати окреме вогневе завдання — один з найперспективніших напрямків на сьогоднішній день — це впровадження у військову сферу штучного інтелекту — програма „Рій“ — від слова „бджолиний рій“, що означає єдину систему збору/обробки інформації та розподілу цілей», — зазначив експерт.

За словами Жданова, ця програма починається від солдата, який має бути оснащений відеокамерою із системою розпізнавання об'єктів та засобами зв'язку.

«Штучний інтелект камерою кожного солдата бачить обстановку на полі бою, аналізує її, визначає цілі та розподіляє їх між усіма засобами вогневого ураження, які є у нього в розпорядженні», — додав він.

Він уточнив, що солдат має виконувати на полі бою технічну роль, а не роль об'єкта, що веде вогонь.

«Це війна роботів, коли роботи визначають тактику бою у кожному конкретному випадку», — уточнив експерт.

Жданов також запропонував будувати систему оборони для стратегічних об'єктів, наприклад АЕС, встановлюючи потужну ППО.

Нагадаємо, раніше Херсон та Мелітополь були названі містами, бої за які визначать результат війни .

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