«Почалась сильна кровотеча»: на Донбасі українські хірурги провели унікальну операцію в бойових умовах

У військово-мобільному шпиталі в одному з прифронтових міст на Донеччині вперше в Україні була виконана сучасна лапароскопічна операція — видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу. Завдяки професіоналізму хірургів та новітнім технологіям, застосованим під час операцій, поранені військові вже наступного дня могли самостійно ходити по палаті. Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів в світі… Як саме її виконували і за що найбільше переживали лікарі, «ФАКТАМ» розповів головний хірург Збройних Сил України полковник медичної служби Костянтин Гуменюк, який із колегами й виконав це оперативне втручання, про яке наразі говорять у всьому світі. До слова, нещодавно його було нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

— До нашого мобільного шпиталю доставили військовослужбовця, який отримав у бою надзвичайно складне вогнепальне осколкове поранення поперекової ділянки справа, вогнепальний перелом плеча, а ворожий осколок повністю зруйнував йому праву нирку, — говорить Костянтин Гуменюк. - Відповідно, почалась сильна кровотеча, що вкрай небезпечно для пораненого й могло призвести до летального випадку.

— Тобто час йшов на хвилини… Яке рішення ви прийняли у той момент?

— Оперувати воїна не звичайним традиційним доступом — розрізанням живота, а застосувати сучасну лапароскопічну хірургію. У сучасній медицині вона передова. Крім того, в даному оперативному втручанні чимало переваг. Насамперед — відсутні висока травматизація, замість розрізів великих розмірів виконуються проколи черевної стінки. Після чого у черевну порожнину вводяться мікроінструменти та відеокамера. Крім того, після таких операцій пацієнти швидше відновлюються, мають менше больових симптомів. Для даного втручання необхідне високотехнологічне дороговартісне обладнання, і, звісно, важливу роль грає професіоналізм та досвід всієї бригади — асистентів, операційної медсестри, анестезіолога…

Свого часу я пройшов усі можливі курси та опанував мініінвазивну та лапароскопічну хірургію. Під час операції мені вдалось зупинити кровотечу і, враховуючи, що була повністю зруйнована нирка, зробити нефректомію — тобто видалити даний орган. Під час втручання військові медики перелили пацієнту кров, стабілізували стан. Травматологи своєю чергою встановили на плече воїна апарат зовнішньої фіксації, аби стабілізувати ділянку вогнепального перелому кістки. Після того як стан військовослужбовця стабілізувався, вже наступного дня завдяки такому виду оперативного втручання він зміг ходити по палаті, й невдовзі ми його відправили на продовження лікування в Київ.

— Чи продовжуєте спілкуватись із врятованим вами бійцем?

— Так, адже переживаю за кожного свого пацієнта. Андрій, так звати воїна, з Чернівців. Мене вразила його сила духу. Уявіть, коли я розповів йому, що одну нирку не врятували, він не розстроївся. Навпаки, заявив, що продовжить боронити Україну від ворога й після такого важкого поранення. Із такими мужніми та незламними воїнами ми точно непереможні! Ми пишаємося такими мужніми козаками та всі разом працюємо задля перемоги.

— Це правда, що після цієї операції досить швидко до вас поступив пацієнт зі схожим пораненням?

— Було таке. Наступного дня, ніби за неписаним серед медиків законом «парних випадків», до нас привезли іншого пораненого, в якого теж було вогнепальне ушкодження нирки. Довелось мені під час операції ще й осколок витягувати. Впоралися на відмінно!

Після таких операцій я переглянув наукову медичну літературу. Відомостей про аналогічні операції, проведені при бойовій травмі у прифронтовому шпиталі, немає. То ж ми стали першими у світі, хто це зробив в бойових умовах. Але у цій ситуації головне, що ми врятували цих поранених, безумовно, ми їх рятуємо щодня, але ось таким сучасним методом — вперше. Слава Богу, що маємо позитивний результат.

— Не раз чула від військових медиків, що характер бойових травм дуже відрізняється від тих, що мали наші військовослужбовці у 2014 році. Що мається на увазі?

— На передовій, де справжні бої, більше вогнепальних осколкових поранень, тому що працюють «Гради», міномети, артилерія… Довелось бачити й поранення від використання експансивних куль та фосфорних снарядів, які заборонені Женевською конвенцією. Та ворога це не зупиняє. Наприклад, експансивні кулі мають високу кінетичну енергію та руйнівну дію, під час влучання у незахищене тіло завдають великих пошкоджень тканин, тому даний вид боєприпасів визнано негуманним. Такі кулі росіяни використовували у Сирії, тепер і в Україні. Після поранень такими кулями оперативні втручання даються вкрай важко, адже уражено багато органів і, відповідно, висока летальність. Проте маємо приклади, коли ми рятували таких пацієнтів після поранення у черевну порожнину.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що українські науковці розробили унікальні лікарські засоби, які рятують поранених та загоюють навіть жахливі опіки від фосфорних бомб.

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