«Окупанти руїн»: Зеленський про захоплення російськими фашистами Луганської області

Російські окупанти, які зараз контролюють ключові міста Луганської області, знищили в них всю інфраструктуру, будинки, дороги. Після їхнього жорстокого обстрілу там не залишилося нічого крім руїн. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

Він підкреслив, якби наші війська не відступили від Лисичанська та Сєвєродонецька, то там міг би бути котел.

«Це головні міста. Людей там майже немає. Десь відсотків 10% залишалося, і скільки відсотків живі — не можу сказати. Ми вивозили всіх, кого могли, і хто хотів. Тому можна сказати, що більшість, майже всю Луганську область вони контролюють. Вони зруйнували міста, школи, людей, люди побігли. Вони зараз окупанти руїн. Ось такий результат», — підсумував президент.

Під час інтерв'ю Зеленський також заявив, що Україна відвоює території у російських окупантів, коли отримає достатньо зброї. Є й надія, що деякі частини ми зможемо звільнити і дипломатичним шляхом.

«Ми боротимемося за кожен клаптик нашої території. Ми, може, все одразу не повернемо, це зрозуміло. Деякі речі повертаються на полі битви. Для цього нам потрібно технічно бути забезпеченими. Коли ми будемо технічно забезпечені, ми деокупуватимемо наші території, але деякі території, напевно, хотілося б у це вірити, ми повернемо дипломатичним шляхом. Дипломатичний шлях — менше жертв, але це більше часу. Може бути й так», — зазначив Зеленський.

При цьому глава держави наголосив, що українці не готові віддавати свою землю та визнавати ці території частиною РФ.

«Це наша земля, ми завжди про це говоримо і збираємося це довести», — відповів Зеленський на запитання про готовність віддати росії частину території в обмін на мир.

З питання завершення війни Зеленський упевнений, що до кінця року росії доведеться сісти за стіл переговорів.

«Закінчення війни до кінця року залежить від нас, від вас і від того, хто зверху. Якщо наша держава буде об'єднана, як зараз. Якщо потужна зброя йтиме від наших партнерів вчасно і якщо успіх і Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо багато чого зробити до кінця цього року. Я впевнений, можна завершити військову частину цієї війни», — заявив він.

Зеленський додав, що переговори стануть фіналом протистояння.

«Якщо ми будемо міцними, ми зможемо дійти того моменту, коли росії доведеться сісти за стіл переговорів. Якщо це буде, це буде дуже міцна позиція, з якою можна буде вже говорити, а говорити — це фінальна стадія війни», — заявив президент.

Нагадаємо, президент Зеленський нагадав усім, що ніхто не вірив в те, що Україна протримається у битві з росією понад три дні, а українці вже п'ятий місяць б'ють ворога. Це говорить про те, що нашому народові все під силу. І український прапор піднятий знову на острові Зміїний підтверджує це. «І колись він неодмінно буде на півострові (у Криму. — Авт.), і в усіх наших окупованих містах і селах, і в кожному з них звучатиме наш гімн», — впевнений президент.

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