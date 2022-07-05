Російське угрупування, яке штурмувало Лисичанськ, повністю виснажене: експерт розповів, як ЗСУ грамотно «здали» місто

Кілька днів тому ЗСУ залишили Лисичанськ, останній великий населений пункт у Луганській області. Вихід після найважчих боїв з Лисичанська український Генштаб передбачав та заздалегідь спланував. Перевага російських сил, що наступали на місто, в рази перевершувала сили Лисичанської оборони.

Військовий експерт Сергій Згурець у коментарі УНН зазначив, що рашистське угрупування, яке атакувало Лисичанськ, зазнало значних втрат в особовому складі та в техніці. Воно практично виснажене.

«Потенціал російського угруповання, яке наступало на Лисичанськ, повністю вичерпано. Що, власне, і підтвердив сьогодні путін, коли дав вказівку шойгу дати можливість цим військам відпочити та відновити свою боєздатність», — сказав Згурець.



Він зазначив, що росіяни, які були під Лисичанськом, зараз не можуть здійснювати наступальних операцій. А у них завдання — захоплювати Донецьку область.



Експерт вважає вихід ЗСУ з Лисичанська виправданим. Українські військові виконали своє завдання — вони затягували бої, завдавали максимальних втрат противнику, не даючи перекинути російські підрозділи на інші ділянки фронту.



Тепер ЗСУ потрібно закріпитися на лінії Сіверськ-Соледар та Слов'янськ-Краматорськ-Бахмут. Ці лінії підготовлені заздалегідь. Їхній захист має важливе значення для нашої подальшої оборони.



Згурець зазначив, що у випадку з Лисичанськом Генштаб дбайливо підійшов до використання резервів, які є у нас, зберігши особовий склад для того, щоб проводити наступ на інших ділянках.

Експерт вважає, що стратегічного значення для оборони українських військ Сєвєродонецьк та Лисичанськ не мали. Навпаки, їх важко було утримувати.



Нагадаємо, за словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, у Лисичанську російські окупанти при наступі переважали вдесятеро.



За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, в боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ армія росії втратила не менш як 7 тисяч людей убитими.

Арестович вважає, що в ході війни росії проти України, Лисичанськ стане останнім великим успіхом рашистів.

Зазначимо, попри те, що росіяни увійшли до Лисичанська, їм поки що не вдалося захопити всю територію Луганської області.

Як повідомлялося, ЗСУ відійшли із займаних позицій у Лисичанську для збереження життів особового складу. Україна береже своїх людей, а свою територію вона ще поверне. Про це сказав президент Володимир Зеленський за підсумками 130 дня війни: «Ми бережемо життя воїнів, наших людей. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти найбільше. І якщо командування армії і забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема це стосується й Лисичанська, це означає лише одне — що ми повернемося завдяки нашій тактиці, нарощуванню постачання сучасної зброї».

802

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter