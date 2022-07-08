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Україна

Полюють на шкарпетки ЗСУ: стало відомо про спроби окупантів отримати білизну українських військових

18:20 8 липня 2022
шкарпетки

Представники «другої армії світу» не перестають дивувати. Здавалося б після пральних машин, комп'ютерів, телевізорів, комбайнів, які вони вивозили до росії, вже дивуватися нема чому. Але нещодавно стало відомо про те, що рашисти «полюють» на шкарпетки, які видають військовослужбовцям ЗСУ.

Про це в одному з останніх перехоплень, отриманих СБУ, зізнався російський контрактник, який розмовляв зі своєю дружиною.

«У мене дох*ща українських шкарпеток, і я розумію … які вони пиз*aті. Наші статутні шкарпетки… я не знаю чи… підлогу мити. Розумієш: ми з тобою купували трекінгові шкарпетки по 400 карбованців, по 600 карбованців… ось у них такі видають» — зізнається окупант.

Більше того, він хвалиться американським камуфляжем, який також вкрав в українців. Хоча запевняє, що річ не у виробнику. Не менш якісне і те, що виготовляють для війська в Україні.

«Та навіть не брати те, що їм поставляють, взяти те, що їхня промисловість шиє. Взяти їхні рюкзаки, шолома їх. Ну це реально рівень. Просто я не знаю, чому саме так», — нарікає вояка.

Нагадаємо, в одному з недавніх перехоплень СБУ йдеться, що окупанти влаштовують між собою п'яні перестрілки та продають техніку. А у так званій «ДНР» на війну мобілізували 19-річного хлопця із зором мінус сім.

Як повідомляли «ФАКТИ», з початку повномасштабного російського вторгнення «вантажем 200» стали вже майже 37 тисяч окупантів. Минулої доби ворог втратив 250 людей убитими.

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