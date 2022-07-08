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Повістки на вулиці можна не брати: як оскаржити вручення повісток у громадських місцях без порушення закону

18:50 8 липня 2022
військкомат

В Україні відбувається загальна мобілізація. Воєнкоми активно вручають повістки військовозобов'язаним та й не тільки їм.

Представники Територіальних центрів комплектування (ТЦК) приходять у нічні клуби, на пляжі, зупинки громадського транспорту, заправки, і навіть до церкви. При цьому така процедура вручення повісток є законною.

Проте повістку можна оскаржити. Про це пише DW з посиланням на думку юриста Станіслава Бориса.

Адвокат вважає, якщо документ неправильно заповнено або вручено, його можна оскаржити.

Так, у повістці обов'язково має бути зазначена причина виклику, наприклад, уточнення облікових даних, проходження медкомісії, безпосередньо мобілізація.

Тобто в документі має бути чітко прописано, куди, коли та навіщо людина має з'явитися. Документ можна визнати недійсним, якщо таких відомостей не вистачає.

Крім того, вручати повістки можуть працівники територіальних центрів комплектування, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств та установ. Якщо ж папірець самовільно видали поліцейські чи бійці тероборони, він теж не має законної сили.

Таким чином, відсутність необхідних відомостей чи невідповідна процедура вручення повістки може стати аргументом у суді, якщо людину намагаються покарати за її ігнорування.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про те, чи можна отримати повістку в «Дії».

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