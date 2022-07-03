Чоловіків у Львові «відловлюють» біля церков, щоб вручити повістку у військкомат: реакція мережі

В Україні триває мобілізація чоловіків призовного віку другої черги. У Львові перед входом у церкви чоловікам видають повістки до військоматів. Про це повідомив у Facebook народний депутат Микола Княжицький.

«Сьогодні у Львові неділя. Люди традиційно йдуть до церкви. І от хтось вигадав почати видавати перед церквою повістки у військкомати. Телефонують обурені священники. Їм є чого обурюватися. Українські церкви стали справжньою опорою і для нашої армії і для тимчасово переміщених осіб. Значна частина гуманітарки і для війська, і для переселенців доставляється українськими церквами. Серед самих священників багато капеланів. І солдатів теж. Мій знайомий, отець Михайло з села Верхній Ясенів на Івано-Франківщині, геройськи загинув на фронті, куди пішов добровольцем. Церква у нас відділена від держави. Туди йдуть люди за духовним захистом і підтримкою. Це точно не місце, де під час молитви потрібно ходити і роздавати повістки. Ми всі підтримуємо армію. Українські добровольці гідно захищають країну. Є багато людей, які хочуть мобілізуватися, але їм відмовляють. Розум і відповідальність не мають втрачатися під час війни. Навпаки. Є багато способів запросити осіб у військкомат. За місцем проживання, на роботі. Це точно не можна робити у храмах», — пише він.

Водночас у законі не прописано, де саме можуть видати повістку. Тому її можуть вручати будь-де — на вулиці, на робочому місці, вдома, на блокпостах. Спочатку мають встановити особу, якій вона вручається. У воєнний час потрібно завжди носити із собою документи та надавати для перевірки уповноваженій особі. Повістки виписують на підставі документа, що засвідчує особу.

Повістку можуть вручати: співробітники військкомату; працівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки; роботодавці; керівники навчальних закладів; працівники поліції.

Користувачі соцмережі здебільшого обурені практикою вручення повісток у церквах.

Раніше «ФАКТИ» розповіли, що потрібно знати про чотири види повісток і як покарають за їхнє ігнорування. Також стало відомо, чи чекати на повістку до лав ЗСУ в «Дії».

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