Капітуляції у вигляді «Мінська-3» точно не буде: у Міноборони назвали три сценарії закінчення війни

Війна, розпочата рф проти нашої країни, закінчиться новим «жестом доброї волі», коли Україна вийде на кордони, що існували до повномасштабного вторгнення, «перемелюванням» армії окупантів або ж розпадом країни-агресора на кілька держав. Але за будь-якого варіанта росія буде стороною, що програла.

Такі сценарії озвучив Міністр оборони України Олексій Резніков на онлайн-конференції «Будуємо разом» від Forbes Ukraine.

На його думку, у першому варіанті наша країна вийде на кордони до 24 лютого 2022-го, після чого розпочнуться переговори про статус окупованих після 2014-го територій Донбасу та Криму, у яких візьмуть участь партнери України.

Резніков стверджує, що капітуляції у вигляді «Мінська-3» точно не буде, і «ніхто не вестиме переговори з дулом біля скроні».

Другий сценарій полягає в тому, що українська армія планомірно «перемелюватиме» зс рф, оскільки це «війна ресурсу з ресурсом». Чиновник підкреслив, що противник ще має у своєму розпорядженні велику кількість живої сили і техніки, тому воліє використовувати «принцип м'ясорубки».

При цьому у росіян все несучасне та «старовинне», а Україна використовує нові технології, завдаючи ударів у найболючіші для загарбників місця.

Цей варіант буде не таким швидким і, можливо, не завершиться до кінця цього року.

Також міністр оборони вказав на можливість третього трагічного варіанта для рф, коли вона розвалиться на кілька різних суб'єктів — Татарстан, Башкортостан і т.д.

Резніков висловив упевненість у тому, що «ми точно за нашого життя це побачимо, але це трохи довгострокова історія».

Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше закликав світ бути готовим до того, що війна з рф може тривати роками, і не послаблювати підтримку України.

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