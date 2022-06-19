Напередодні саміту НАТО в Мадриді генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг дав інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag. Воно було опубліковано 19 червня. Генсек висловив ту саму думку, що й прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон — війна в Україні може затягнутися надовго.

«Ми маємо бути готові до того, що ця війна може тривати роками. Ми не повинні послаблювати підтримку України, навіть якщо наші витрати високі — не лише на військову допомогу, а й через ціни на енергоносії та продовольство, що зростають, бо це не йде в жодне порівняння з тією ціною, яку доводиться платити українцям. Вони щодня віддають багато життів», — заявив Столтенберг.

«Якщо путін зробить із цієї війни висновок, що він може просто продовжувати, як після війни в Грузії у 2008 році та анексії Криму у 2014 році, то ми заплатимо набагато вищу ціну», — додав він.

Генсек НАТО висловив упевненість, що якщо Київ отримає від союзників сучаснішу зброю, то значно зростає ймовірність того, що «Україна зможе знову витіснити путінські війська з території Донбасу».

Столтенберг вкотре наголосив, що НАТО не стане «стороною конфлікту». «Альянс продовжить підтримувати Україну у її самообороні. Ми допомагаємо Києву, але не посилатимемо своїх солдатів в Україну. Ми зміцнили свою оборону, довівши кількість військових під командуванням НАТО до 40 тисяч. Ми забезпечуємо безпеку території альянсу на суші, на морі та у повітрі. Це — чіткий сигнал Москві, щоб у неї не було непорозуміння щодо нашої готовності до оборони», — сказав Столтенберг.

Говорячи про можливість завдання росією ядерного удару, генсек НАТО зазначив: «Ми не бачимо підвищення рівня готовності російських ядерних сил. Проте брязкання ядерним арсеналом з боку росії небезпечне і безвідповідальне. Путін повинен знати: ядерну війну неможливо виграти, і вона ніколи не має бути розв'язана. Наш чіткий сигнал росії: НАТО захищає всі країни-члени альянсу».

Нагадаємо, саміт НАТО у Мадриді заплановано на 29−30 червня. Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою участь у ньому.

Керівництво Альянсу підготувало для обговорення нову Стратегічну концепцію НАТО. В інтерв'ю Столтенберг повідомив, що у ній змінено ставлення союзників до росії. Якщо раніше члени альянсу сприймали росію як партнера, то тепер вони визначають росію як «загрозу безпеки, миру та стабільності».

У Мадриді також обговорюватиметься питання щодо вступу до НАТО Швеції та Фінляндії. Це розширення альянсу поки що блокує Туреччина. Столтенберг нагадав, що жодна країна Північноатлантичного блоку не постраждала від терору так сильно, як Туреччина. «Саме тому ми дуже серйозно ставимося до занепокоєння Туреччини та робимо все можливе для розв'язання цього питання», — наголосив генсек НАТО.

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