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Україна

«Ковальови» потрібні лише на один раз": окупанти усувають від влади колаборантів

19:35 8 липня 2022
Ковальов

Російські окупанти усувають колаборантів від влади на тимчасово окупованих українських територіях. На їхнє місце призначають росіян. Це видно на прикладі Херсонської області, де після призначення головою «уряду» ФСБ-шника Сергія Єлісєєва, колаборант Володимир Сальдо виконує лише представницькі функції.

Про це повідомляється на створеному Силами спецоперацій сайті «Спротив».

Тим часом рашисти провели обшуки у заступників Сальдо.

У Мелітополі поліцейських, які перейшли на бік ворога, відсторонили від керівних посад, призначивши на їхнє місце росіян.

Крім того, делегації депутатів «Єдиної Росії» під час візитів до окупованих міст явно ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів.

«Адже зрадник потрібен лише раз — під час зради, далі в його послугах вже ніхто не зацікавлений», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у державній зраді народний депутат Олексій Ковальов організовував вивіз солі та зерна з Херсонщини до росії.

За словами генпрокурорки Ірини Венедиктової, на початку окупації Ковальов поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес. За Ковальовим активно полюють херсонські партизани.

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