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Суспільство та люди

«Усю сім'ю по лінії бабусі вбили росіяни»: американець розповів, чому поїхав до України мстити за родичів

20:18 8 липня 2022
«Усю сім&#39;ю по лінії бабусі вбили росіяни»: американець розповів, чому поїхав до України мстити за родичів

Американський ветеран Джеймс Васкес вирішив вирушити воювати за Україну в перший же день повномасштабного вторгнення армії Росії в нашу країну. Свою історію він розповів журналістам Голосу Америки.

За словами Васкеса, він не має української крові, але його бабуся свого часу пережила вторгнення росії в Латвію, втратила всю сім'ю, але вижила.

«Усю мою сім'ю по лінії бабусі вбили росіяни. Усіх до єдиного. Вона єдина вижила. Її змусили працювати в майстерні, шити форму для російських військових. Їй так набридло, що вона взяла два ножі, підійшла до фотографії Сталіна, і просто проткнула обидва ока». Це було б смертним вироком, але ті солдати були зачаровані бабусею" — розповів Васкес.

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За час війни на боці України він встиг взяти участь у звільненні Київської області, в боях на Сході України, і повернутися додому, щоправда, лише для того, щоб продати машину, човен, трейлер і трактор, щоб допомогти добровольцям.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про загибель у Харкові колишньої моделі з Бразилії, яка з побратимами прибула в Україну заради її захисту.

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