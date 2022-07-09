Рада спростила правила виїзду дітей за кордон: що змінилося

Верховна Рада України внесла зміни у законодавство, згідно з якими спрощується процедура вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України. Про це повідомив у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко.

Зокрема, кожен з батьків може надавати дозвіл на тимчасовий виїзд дитини до 16 років за кордон у «Дії».

Також визначається чіткий перелік підстав, коли один з батьків може вивозити за кордон дитину до 16 років без згоди другого з батьків:

- у разі смерті другого з батьків або набрання законної сили рішенням суду про оголошення його померлим;

- набрання законної сили рішенням суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків, про визнання другого з батьків безвісно відсутнім або недієздатним;



- якщо дитина або другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства;

виїзду у супроводі одинокої матері;



- виїзду у супроводі одного з батьків, місце проживання дитини з яким визначено за рішенням суду або підтверджено висновком органів опіки та піклування та до якого не застосовуються заходи примусового виконання рішення про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною. У такому випадку виїзд дитини за межі України дозволяється на строк не більше одного місяця



- наявності у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці;



- набрання законної сили рішенням суду про надання дозволу на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла шістнадцяти років, без згоди другого з батьків.

Як писали «ФАКТИ», Верховна Рада України також ухвалила законопроєкт, який захистить учасників бойових дій від колекторів.

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