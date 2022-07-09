«Заява має бути подана не пізніше 90 днів з дня зупинення господарської діяльності»: як отримати допомогу з часткового безробіття

З 24 червня працівники та підприємці, які втратили частину заробітку у зв’язку із воєнним станом, можуть отримати додаткову фінансову підтримку від держави у вигляді допомоги по частковому безробіттю. Кому саме вона надаватиметься та за яких умов — розповіли експерти Юридичного порадника ВПО .

«Допомога по частковому безробіттю передбачена для підтримки працівників та ФОП у разі втрати частини заробітку (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності з причин економічного або технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

Разом із тим під час визначення права на неї враховуються одночасно декілька вимог. Зокрема роботодавець, у т.ч. ФОП, не має перебувати в процедурі припинення чи банкрутства та не може бути:

- органом державної влади,

- органом місцевого самоврядування,

- організацією, що повністю утримується за рахунок державного чи місцевого бюджету,

- фондом соціального страхування.

Роботодавцем, у т.ч. ФОП, за останні 6 місяців до місяця, в якому відбулось зупинення чи скорочення діяльності, має бути сплачено заробітну плату та сплачено єдиний та страхові внески за кожного працівника, а підприємцем без працівників — ЄСВ «за себе». При цьому якщо була пільга щодо сплати ЄСВ, то враховується 180 календарних днів до такого пільгового періоду. Зупинення (скорочення) діяльності не має носити сезонний характер або виникати виключно з організаційно-виробничих причин. При цьому зміни мають торкнутися не менше як 20% чисельності працівників роботодавця (рівень скорочення тривалості робочого часу та заробітної плати має становити не менше 30% на місяць). Для ФОП (без працівників) — рівень скорочення тривалості робочого часу та підприємницького прибутку має становити не менше 30% на місяць".

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На яких працівників не можна отримати допомогу?

Які працюють за сумісництвом, відмовились від тимчасового переведення на підходящу роботу на повний робочий день, проходять альтернативну (невійськову) службу, перебувають у простої або відпустці без збереження зарплати, мають призупинений на період воєнного стану трудовий договір.

В якому розмірі може бути виплачена допомога?

Розмір допомоги по частковому безробіттю визначається індивідуально для кожного працівника / ФОП, який відповідає наведеним вище умовам. Зокрема, враховуються тарифна ставка працівника / дохід підприємця, кількість годин скороченого робочого часу на місяць тощо. У будь-якому разі максимально на одну особу можна отримати 50% мінімальної заробітної плати на місяць. Наразі йдеться про 3250 грн, а з 1 жовтня, якщо воєнний стан продовжиться, — 3350 грн. При цьому допомога надається на строк зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

Куди звертатися для отримання допомоги?

Щоб отримати допомогу, роботодавцю, у т.ч. підприємцю без працівників — на себе, необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності. Заява має бути подана не пізніше 90 календарних днів з дня зупинення чи скорочення господарської діяльності. Проте якщо зупинення відбулось у період з 24.02.2022 по 07.05.2022, документи прийматимуть до 05.08.2022.

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