Чи можуть обмежити розмір допомоги переселенцям та яка максимально дозволена сума для виплат

Попри те, що мільйони українців залишили свої будинки через війну, право на фінансову допомогу від держави мають лише окремі категорії переселенців. Фахівці Юридичного порадника для ВПО підготували відповіді на найбільш популярні запитання, пов’язані із призначенням та виплатою допомоги на проживання для осіб, яким довелось покинути рідні міста чи села через бойові дії та окупацію.

— Чи можуть отримувати допомогу безробітні внутрішньо переміщені особи, а також ті, що мають житло, депозити, автомобіль?

— Чинний порядок надання допомоги на проживання переселенцям не містить таких підстав для відмови у призначенні допомоги на проживання, як факт непрацевлаштування, наявність депозиту, власного житла чи автомобіля. Разом із тим з травня 2022 року допомога надається лише тим переселенцям, які:

на 01.03.2022 отримували щомісячну адресну допомогу;

отримували щомісячну адресну допомогу; перемістилися із Криму, територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

мають зруйноване або непридатне для проживання житло внаслідок пошкодження та:

подали заявку на відшкодування відповідних втрат до 20 травня 2022 року через «Дію», або мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією росії.

— Чи можуть обмежити розмір допомоги?

— Допомога на проживання надається переселенцям щомісячно по: 3000 грн — на кожну особу з інвалідністю, дитину у складі родини; 2000 грн — на кожного іншого члена сім’ї.

Максимальної дозволеної для виплати суми немає. До прикладу, якщо за допомогою звертається мати та двоє дітей, вони зможуть отримати 8000 грн на місяць; якщо у складі сім’ї двоє дорослих та троє дітей, виплата становитиме вже 13000 грн.

— Чи враховують виплачену допомогу під час призначення субсидії, інших соціальних виплат?

— Ні, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам не оподатковується і не є бар'єром для отримання іншої соціальної допомоги. Вона не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для отримання субсидій, інших видів допомоги (наприклад, допомоги малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям тощо).

— Чи є обмеження щодо вибору банку для отримання допомоги?

— Відповідно до законодавства — ні. Однак треба пам’ятати, що окремі банки, пов’язані з країною-агресором, позбавлені банківської ліцензії. Тож немає сенсу надавати рахунки в цих банках для перерахування коштів. При цьому у заяві має зазначатися саме номер банківського рахунку, а не номер картки.

— Коли мають надійти кошти?

— Щодо строків надходження коштів є певні нюанси, враховуючи, що Порядком не визначені конкретні строки проведення виплат. Зазвичай гроші надходять на банківський рахунок переселенця у наступному місяці після подання ним заяви, проте бувають і затримки із розрахунком. Тоді варто звернутися до органу соціального захисту населення, який видав «довідку переселенця», та отримати письмову відповідь.

Нагадаємо, діти-переселенці з 14 років мають право самостійно звертатися по грошову допомогу.

Крім того, жителі окупованих територій та зон бойових дій отримуватимуть пенсії лише через «Укрпошту». Раніше «ФАКТИ» пояснювали, як в умовах воєнного часу оформити в «Укрпошті» переадресацію пенсії та субсидії.

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter