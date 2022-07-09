Рада дозволила українцям не платити за кредитами: подробиці

Рада прийняла давно анонсований законопроєкт щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії рф. Відповідні зміни до Податкового кодексу були проголосовані на засіданні парламенту 9 липня в першому читанні, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з текстом документу, під час дії воєнного стану та через 3 місяці після його скасування позичальник може звернутися до кредитора із заявою про призупинення («замороження») сплати грошового зобов'язання за договором про споживчий кредит, предметом забезпечення за яким є нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий та дачний будинки, об'єкт незавершеного будівництва) або автомобіль. Втім, це можливе за певних умов:

якщо станом на дату подачі заяви нерухоме майно розташоване на тимчасово окупованій території або на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

якщо пошкоджене нерухоме майно / автомобіль можуть бути відновлені шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції;

якщо знищене нерухоме майно / автомобіль неможливо відновити шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції або ж це є економічно недоцільним.

Списання боргу за споживчими кредитами на нерухоме майно та авто є можливим за умов:

загальна площа знищеного нерухомого майна в кредиті не перевищує 140 кв м для квартири, або ж 250 кв м для житлового будинку;

така квартира чи будинок є єдиним місцем проживання;

знищений автомобіль, взятий в кредит, був єдиним;

станом на 23 лютого по вашому кредиту на житло чи авто не було простроченої заборгованості.

Для призупинення чи списання кредиту, треба подати заяву та надати підтверджуючі документи.

Як повідомив народний депутат Денис Маслов, у випадку, якщо кредитор списує кредит, він може отримати компенсацію від держави.

Нагадаємо, наразі українці, чиє житло зруйноване війною, мають змогу оформити спеціальний цифровий документ в застосунку «Дія», а повноцінний процес відшкодування має розпочатися одразу, як конфісковані на Заході російські кошти надійдуть в Україну.

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