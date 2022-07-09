На Харківському напрямку ЗСУ знищили розвідгрупу окупантів, на Донецькому — змусили рашистів «розбігтися кущами», — Генштаб

Протягом сто тридцять шостої доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню воїни Сил оборони України зірвали спроби ворога наблизитись до Харкова, який 9 липня було піддано жорстокому ракетному обстрілу. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, штурмовими діями противник намагався просунутись у напрямку Кочубеївка — Дементіївка, однак був відкинутий на раніше зайняті позиції. А в секторі Мале Веселе — Петрівка Сили оборони України виявили та знешкодили розвідувальну групу противника.

На Словʼянському напрямку застосуванням артилерії окупанти намагаються створити сприятливі умови для подальшого просування у напрямку Ізюм — Словʼянськ. Ворожа армійська авіація завдала удару в районах населених пунктів Чепіль та Богородичне. Проте всі спроби штурму противника у напрямках Довгеньке — Краснопілля, Пасіка — Долина наші захисники успішно відбили. Ворог відійшов, здійснивши дистанційне мінування ділянки автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку загарбники здійснили безуспішну спробу штурмових дій на напрямку Золотарівка — Верхньокамʼянське. Влучним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки.

Так само безуспішними були штурмові дії ворога на напрямку Ясинувата — Авдіївка та в районі Марʼїнки.

«Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського ароду. Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним безглуздій війні», — констатують українські захисники.

Нагадаємо, секретні штабні зведення росіян стверджують, що втрати рф у війні з Україною перевищують 60 тисяч, і це лише якщо рахувати вбитих окупантів.

112

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter