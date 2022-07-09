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Політика

У Раді вирішили зайнятися нардепами, які залишили Україну після вторгнення росії

20:10 9 липня 2022
У Раді вирішили зайнятися нардепами, які залишили Україну після вторгнення Росії

У Верховній Раді, яка 9 липня провела пленарне засідання, створюють Тимчасову слідчу комісію (ТСК) для перевірки фактів і причин перебування за межами України народних депутатів, які виїхали з країни після повномасштабного вторгнення рф. Про це Інтерфаксу-Україна повідомив очільник парламенту Руслан Стефанчук.

«Зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали можливості працювати в стінах українського парламенту», — пояснив спікер ініціативу.

За його словами, наразі парламентарям, які не беруть участі в пленарних засіданнях Ради або в засіданнях комітетів, членами яких вони є, не виплачується зарплата, оскільки «вони не виконують своїх функцій як народні депутати». Це ж, за його словами, стосується і їхніх помічників.

Також Стефанчук нагадав про існування депутатів, щодо яких відкрито кримінальні провадження, і яких було відкликано з посад у комітетах. Йдеться насамперед про нардепів-зрадників Віктора Медведчука та Олександра Ковальова.

Нагадаємо, на початку окупації Ковальов поїхав на Херсонщину начебто «працювати з виборцями» та захищати від мародерів свій бізнес в регіоні, а потім раптом отримав посаду в окупаційній адміністрації області. Нині за Ковальовим активно полюють херсонські партизани. Після першого замаху йому пощастило вижити, однак патріоти певні — вдруге така удача не повториться.

Фото Ради

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