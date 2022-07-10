На О2 Арені в Лондоні відбувся бій-реванш за титул WBA International між легендами суперважкої ваги — 38-річним британцем Дереком Чісорою (33 перемоги, 23 — з них нокаутом, 12 поразок), який програв у 2020 році Олександру Усику, та 41-річним боксером з Болгарії Кубратом Пулєвим (29 перемог, 14 з них — нокаутом, 3 поразки). Нагадаємо, що перший поєдинок суперників у 2016 році завершився перемогою болгарина роздільним рішенням суддів (116:112, 118:110, 113:115) та завоюванням титулу чемпіона Європи за версією EBU.

Цього разу уродженець Зімбабве вийшов у ринг, маючи в пасиві серію з трьох поразок поспіль (крім Усика, Чісора двічі поступився за очками Джозефу Паркеру), і одразу кинувся в атаку. Але Пулєв вміло клінчував суперника, і першу половину бою опоненти провели у невисокому темпі. Гарячіше в рингу стало, починаючи з 7-го раунду, коли в хід пішла «важка артилерія». Пулєв, у якого під оком утворилося розсічення, здавалося, завдавав більше ударів, але Чісора прикладався жорсткіше і небезпечніше, часто перевіряючи на міцність корпус болгарина.

У результаті судді, як і шість років тому, не дійшли єдиної думки, визначивши переможця роздільним рішенням. Лише цього разу один рефері (болгарин) віддав перевагу Пулєву (116:112), а два (британець та панамець) — Чісорі (116:114 і 116:112).

Зазначимо, що британець, до якого після успіху піднялися в ринг доньки, відсвяткував свою першу перемогу за три роки (у жовтні 2019-го Дерек здолав на цій же арені в Лондоні свого співвітчизника Девіда Прайса).

Дерек Чісора з дочками

Що ж до Кубрата Пулєва, то, нагадаємо, що до невдачі в поєдинку з Чісорою болгарин програв у своїй професіональній кар'єрі лише два бої — 2014-го нокаутом Володимиру Кличку і 2020-го теж достроково Ентоні Джошуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик і Джошуа битимуться під величезним куполом на узбережжі Червоного моря.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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