«Закрилися від правди»: Нікітюк розкритикувала Dolce & Gabbana за співпрацю з путіністом кіркоровим

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно викрила аферистів, виявила ще один випадок негідної поведінки — але вже з боку відомих кутюр'є.

Так, на просторах мережі Леся виявила знімок рашиста кіркорова в одязі нової колекції Dolce & Gabbana. Її обурило те, що модний будинок продав російському артисту свої речі, незважаючи на те, що світові бренди мають ігнорувати ринок країни-агресора, а особливо фанатів диктатора.

«Пропоную достукатися до бренду Dolce & Gabbana коментарями під їхніми постами! Хештегом #russiaisaterroriststate», — звернулася зірка до фанатів.

Також вона згадала скандал, в який Dolce & Gabbana потрапили кілька років тому — тоді Стефано Габбана публічно образив Селену Гомес, написавши під її фото: «Така страшна».

Але через деякий час Нікітюк побачила, що залишати хештеги не вийде — Dolce & Gabbana закрили коментарі на сторінці.

«Dolce & Gabbana закрили коментарі. Сором та ганьба» — написала обурена телеведуча.

Вона пригадала, що навіть під час скандалу із Селеною Гомес такого кроку не було.

«Від нас, від правди, вони закрили коментарі» , — констатувала Нікітюк.

Поки не зрозуміло, чим закінчиться скандал навколо будинку моди та кіркорова, але можна бути впевненим у тому, що наша Леся так просто цей випадок не залишить, і дістанеться і штаб-квартирі D&G у Мілані. А кіркорову його «пір'їну» пощипле.

Як писали «ФАКТИ», раніше телеведуча Леся Нікітюк зізналася, як змінило її російське вторгнення і від чого їй довелося відмовитися.

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