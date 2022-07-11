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Рашисти вдруге за ранок 11 липня обстріляли Харків: багато загиблих та поранених

11:41 11 липня 2022
хата

Троє загиблих та ще 16 поранених внаслідок повторного обстрілу Харкова вранці 11 липня, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Попередньо відомо, що місто було обстріляне 10 ракетами.

Жінка, яка жила на другому поверсі, у момент влучення ракети перебувала у спальні. Вона дивом залишилася живою. У під'їзді харків'янка була сама, сусіди роз'їхалися через війну.

«Кричу: дістаньте мене, я жива. У сорочці народилася», — розповіла врятована з-під завалів 6-поверхівки у Харкові.

За інформацією голови Харківської ОВА, внаслідок сьогоднішнього обстрілу міста постраждали 28 осіб, у тому числі 16-річна дівчина, троє загинули.

Крім того, сьогодні рашисти випустили 4 ракети по Одесі та 6 по Миколаєву. Ракети запускали з літаків над окупованим Кримом, повідомив голова ОП Кирило Тимошенко. Інформація про наслідки уточнюється.

Рашисти постійно обстрілюють ракетами Харків. За інформацією Інституту вивчення війни, росіяни планують анексувати всю Харківську область разом з обласним центром.

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