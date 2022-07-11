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«Деякі лідери G20 утримуються від того, щоб називати росію країною-агресором»: Жозеп Боррель про підсумки саміту в Індонезії

12:45 11 липня 2022
Борель

Попри те, що на саміті G20, який проходив на острові Балі, главі російського МЗС влаштували майже бойкот представники «Великої сімки», як виявилося, багато країн утримуються від того, щоб прямо назвати росію агресором.

Про це, за підсумками зустрічі глав МЗС країн G20, заявив представник Євросоюзу Жозеп Боррель.

За його словами, всі засуджують посягання на територіальну цілісність та суверенітет України, але назвати ім'я агресора та вказати, хто несе відповідальність за наслідки, багато хто з різних причин утримується від цього.

Причини у всіх різні — стурбовані наслідками війни для себе, хочуть зберегти добрі відносини з росією або не хочуть приймати чиюсь сторону, бо це поставить під загрозу їхні геополітичні інтереси.

«Жорстока правда полягає в тому, що національні інтереси часто переважують загальну відданість вищим ідеалам», — констатував він.

Боррель зазначив, що «глобальна битва наративів у самому розпалі, але ЄС у ній поки не у виграші». Дипломат закликав продовжувати роботу щодо спростування російської пропаганди.

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Фото з відкритих джерел

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