Енергетичний шантаж: росія знову скоротила постачання газу до Європи

У четвер, 16 червня, російський концерн «Газпром» суттєво скоротив постачання газу до Німеччини та інших країн Європи трубопроводом «Північний потік». Рано вранці обсяг газу, що поставляється, впав зі 167 мільйонів кубометрів до 100 мільйонів кубометрів. Через кілька годин «Газпром» заявив, що зниження досягне позначки 67 мільйонів кубометрів.

Москва назвала причину — затримка з ремонтом обладнання німецького концерну Siemens, що виробило свій ресурс. Йдеться про газотурбінні двигуни компресорної станції «Портова», яка закачує газ до «Північного потоку». Нагадаємо, цей трубопровід з'єднує росію з Німеччиною дном Балтійського моря. Двигуни обслуговував їхній виробник — Siemens. Проте німецька компанія звернула діяльність у Росії після того, як путін напав на Україну в лютому 2022 року.

У Берліні поясненням «Газпрому» не повірили. «Це суто політичне рішення, і воно не пов'язане з технічними причинами», — наголосив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек. Він повідомив, що раніше «Газпром» попереджав про майбутні профілактичні роботи на станції «Портова», проте вони були заплановані на жовтень-листопад. Крім того, профілактичний ремонт двигунів не міг призвести до такого значного скорочення обсягу постачання газу.

Хабек нагадав, що Кремль ще з минулої осені використовує газовий шантаж для тиску на Європу. У Москві добре розуміють, що Євросоюзу набагато складніше відмовитись від газу, ніж від нафти. На прийняте на початку червня нафтове ембарго росія відповіла різким скороченням постачання газу. І тепер є серйозна загроза, що європейські енергетичні компанії не встигнуть заповнити газові сховища до зими. Це, своєю чергою, призведе до нових стрибків цін на газ.

Минулої зими ціни на газ у Європі побили усі рекорди. Російський шантаж викликав економічну кризу у країнах.

16 червня слідом за Німеччиною повідомили про скорочення обсягів російського газу Чехія та Австрія. Раніше «Газпром» в односторонньому порядку припинив постачання газу до Польщі, Болгарії, Нідерландів та Фінляндії.

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