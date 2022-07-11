«Це дивно»: Валерій Харчишин пояснив мовчання Олега Винника

Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин прокоментував мовчання популярного співака Олега Винника, який уже понад три місяці не виходить на зв'язок із шанувальниками, не з'являється на публічних заходах. У зв'язку з цим у мережі обговорюють кілька версій зникнення артиста. Харчишин озвучив свою. Він припустив, що позиція Винника може бути продиктована його внутрішніми страхами та переживаннями. Валерій вважає, що кумир українців живий-здоровий і так само раптово може повернутися на сцену, як і зник.

«Усім героями бути не можна. Я розумію людський страх. Не всі люди розумні… Я не знаю, де знаходиться Олег Винник. Сподіваюся, що він живий і здоровий, але це дивно. Напевно, є окрема група виконавців, які вважають, що все повернеться, які сподіваються і моляться на те, що українці мають коротку пам'ять. Це так. Це наша національна трагедія — швидко все забувати», — сказав Валерій Харчишин в інтерв'ю каналу ICTV.

Він не виключає, що у артиста може виникнути проблема через російськомовний репертуар.

«Ті люди, які прикипіли душею і серцем до цього, їм складно це викорінювати в собі москаля. Музиканти певною мірою повії, маю на увазі, що вони продають те, що роблять. Але є сентиментальні, які не можуть викорінити все це. «, — сказав Валерій.

Раніше Оля Полякова припустила, що Винник міг мати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Шанувальники вважають, що артист зараз перебуває із сім'єю у Німеччині.

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