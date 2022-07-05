Посольство у Польщі застерегло українців від звернення до «посередників»

В Польщі, куди виїхало дуже багато українців, які рятувалися від війни, наші дипломати попередили співгромадян, що ані амбасада, ані консульські установи на території РП не користуються послугами посередників для запису на прийом.

У посольстві зазначили, що якщо українцю треба потрапити на прийом, треба записатися в електронну чергу — ця послуга безкоштовна для всіх видів послуг, які надають дипломати.

«Відсутність можливості обрання дати візиту означає, що всі вільні місця на даний момент зайняті. Вільні для реєстрації дні з’являються поступово. Також вільні дати можуть з’явитися у випадку, якщо один із зареєстрованих заявників скасував бронювання. Для перевірки наявності вільних місць необхідно слідкувати за оновленням системи. Доступні для бронювання слоти відкриваються щодня. Через надзвичайно великий попит на консульські дії вільний час швидко бронюється, тому дуже часто Ви бачите повідомлення «Вільні слоти для запису відсутні», — йдеться у повідомленні.

Українців просять утримуватися від телефонних дзвінків та запитів на електронну пошту консульських установ України в Республіці Польща з проханням пояснити ситуацію або здійснити запис в індивідуальному порядку.

Дипломати уточнюють, що громадянину під час прийому буде надана лише та консульська дія, на яку він записаний. Той, хто хоче подати документи на оформлення паспорта, але бронює запис на інші консульські дії, не буде прийнятий з паспортних питань.

«Інформуємо, що посольством відслідковується діяльність так званих посередницьких структур. Щодо однієї з таких „фірм“ вже направлено звернення до поліції міста Варшава», — додали в дипміссії.

Нагадаємо, що нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону, який запроваджує перший пакет рішень для допомоги українським біженцям для адаптації. Документ, зокрема, передбачає, що статус тимчасового захисту в РП можна буде автоматично відновити, якщо людина виїхала більш ніж на 30 днів у межах Шенгенської зони. Раніше такий статус втрачався, якщо людина виїжджала з країни більш як на 30 днів. Також статус можна буде відновити, якщо людина повернеться до Польщі після виїзду в Україну довше, ніж на 30 днів. Причина повернення має бути обґрунтованою — це активні бойові дії за місцем проживання.

Фото зі сторінки української амбасади в РП у соцмережах

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