Галушки з куркою — «смачно та дуже по-нашому»: оригінальний рецепт від Володимира Ярославського

Ресторатор і суддя «МайстерШефа» Володимир Ярославський, який раніше запропонував рецепт солоних сирників, розповів, як він готує полтавські галушки з куркою.

«З того, що я знаю, галушки бувають двох видів: звичайні — їх подають з будь-яким рагу або фаршировані — найчастіше зустрічав з фаршем з ліверу та цибулі. Я даю тісто на галушки як основу і зроблю їх з куркою — це смачно і дуже по-нашому» , — пише ресторатор у Instagram.

Інгредієнти для рагу з курки: 3 великі стегна курки (600г м'якоті);

200−240 г цибулі;

Олія для смаження;

80 г сметани;

Чабрець, сіль та перець. Приготування: Стегенця очистити від шкіри та кісток, нарізати шматочками 2×2 см і обсмажити на олії. Курку потрібно класти на добре розігріту пательню з олією і не перемішувати їі, а почекати, поки вона підсмажаться і утвориться рум'яна скоринка. І лише після цього перевернути.

М'ясо перекласти у сотейник, а на тій же пательні обсмажити дрібно нарізану цибулю. Вогонь — менше середнього, цибуля повинна вийти ароматною і рум'яною. За бажанням, можна додати чебрець.

Готову цибулю додати до курки в сотейник, залити водою або бульйоном на 1−2 см вище за продукт і поставити томитися на 1−1.5 години на маленькому вогні.

На середині приготування додати сіль і перець, а в кінці, коли частина рідини випарувалася, — домашню сметану (20−25%) і тушкувати, щоб цибуля розтанула в соусі.

Інгредієнти для тіста: 250 г кислого кефіру або кислого молока;

1 маленьке яйце;

350 г борошна;

Сіль та 6 г соди. Приготування: Кефір змішати з яйцем і сіллю, додати просіяне борошно і соду, швидко замісити тісто і дати йому 10 хвилин відпочити.

Підготувати «пароварку» — каструлю з марлею та мискою зверху.

З тіста сформувати «джгути» діаметром 2 см і нарізати їх упоперек шматочками та трохи присипати борошном.

Готувати на пару 2 хвилини і скласти в посуд, змащений трохи маслом.

Коли всі галушки готові, додати їх до рагу та тушкувати 3−5 хвилин.

Додати зелень кропу та цибулі.

Виходять галушки в соусі. За необхідності можна тушкувати трохи довше, або доливати бульйон, щоб утворився саме соус.

Ресторатор порадив взяти одне велике яйце, якщо ви хочете зробити більше тісту, взявши вдвічі більше кефіру. За його словами, для цього тіста менше яєць — краще.

Раніше Володимир Ярославський поділився рецептом ніжної сирної запіканки, яку він дуже любить готувати на сніданок.

Фото — скріншот

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