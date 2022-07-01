Корисний сніданок: солоні сирники від судді «МайстерШефа»

Український ресторатор, суддя «МайстерШеф» Володимир Ярославський неодноразово ділився авторськими рецептами. Кулінар визнає, що любить готувати на сніданок страви з сиру. Цього разу він запропонував для корисного сніданку рецепт солоних сирників.

Солоні сирники Продукти

300 г сиру

1 яйце

100 г петрушки

100 г шпинат

сіль

свіжий чебрець

35 г вівсяного борошна

олія для смаження Приготування Сир добре віджати через рушник чи марлю. Петрушку та шпинат помити, видалити стовбури, залити окропом, відкинути на сито і віджати від вологи. Зелень разом з яйцем подрібнити у блендері. Змішати в мисці домашній сир, сіль, зелень з яйцем, вівсяне борошно. Сформувати кульки, на вівсяному борошні сформувати сирники. На невеликому вогні підсмажити сирники з кожного боку до рум'яної скоринки, накрити кришкою та ще раз підсмажити з кожного боку. Сирники виходять надзвичайно соковиті, з хрусткою скоринкою. Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)

Ярославський рекомендує їсти їх з лососем або зі сметаною.

Нагадаємо, нещодавно Ярославський запропонував рецепт сезонної страви — гаспачо з полуницею та дав кілька корисних порад.

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