Корисний сніданок: солоні сирники від судді «МайстерШефа»
Український ресторатор, суддя «МайстерШеф» Володимир Ярославський неодноразово ділився авторськими рецептами. Кулінар визнає, що любить готувати на сніданок страви з сиру. Цього разу він запропонував для корисного сніданку рецепт солоних сирників.
Солоні сирники
Продукти
300 г сиру
1 яйце
100 г петрушки
100 г шпинат
сіль
свіжий чебрець
35 г вівсяного борошна
олія для смаження
Приготування
Сир добре віджати через рушник чи марлю.
Петрушку та шпинат помити, видалити стовбури, залити окропом, відкинути на сито і віджати від вологи.
Зелень разом з яйцем подрібнити у блендері.
Змішати в мисці домашній сир, сіль, зелень з яйцем, вівсяне борошно.
Сформувати кульки, на вівсяному борошні сформувати сирники.
На невеликому вогні підсмажити сирники з кожного боку до рум'яної скоринки, накрити кришкою та ще раз підсмажити з кожного боку.
Сирники виходять надзвичайно соковиті, з хрусткою скоринкою.
Ярославський рекомендує їсти їх з лососем або зі сметаною.
Нагадаємо, нещодавно Ярославський запропонував рецепт сезонної страви — гаспачо з полуницею та дав кілька корисних порад.164
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter