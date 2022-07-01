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Корисний сніданок: солоні сирники від судді «МайстерШефа»

18:34 1 липня 2022
сирники

Український ресторатор, суддя «МайстерШеф» Володимир Ярославський неодноразово ділився авторськими рецептами. Кулінар визнає, що любить готувати на сніданок страви з сиру. Цього разу він запропонував для корисного сніданку рецепт солоних сирників.

Солоні сирники

Продукти
300 г сиру
1 яйце
100 г петрушки
100 г шпинат
сіль
свіжий чебрець
35 г вівсяного борошна
олія для смаження

Приготування

Сир добре віджати через рушник чи марлю.

Петрушку та шпинат помити, видалити стовбури, залити окропом, відкинути на сито і віджати від вологи.

Зелень разом з яйцем подрібнити у блендері.

Змішати в мисці домашній сир, сіль, зелень з яйцем, вівсяне борошно.

Сформувати кульки, на вівсяному борошні сформувати сирники.

На невеликому вогні підсмажити сирники з кожного боку до рум'яної скоринки, накрити кришкою та ще раз підсмажити з кожного боку.

Сирники виходять надзвичайно соковиті, з хрусткою скоринкою.

Ярославський рекомендує їсти їх з лососем або зі сметаною.

Нагадаємо, нещодавно Ярославський запропонував рецепт сезонної страви — гаспачо з полуницею та дав кілька корисних порад.

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