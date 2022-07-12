Російський ворог підло обстріляв лікарні та житлові будинки Миколаєва: відомо про велику кількість постраждалих

Вранці 12 липня стало відомо про нові потужні вибухи у Миколаєві. Зокрема, о 04:04 було оголошено повітряну тривогу, повідомляють місцеві ЗМІ.

Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва поранення отримали щонайменше 12 людей. Ракети потрапили в житлові будинки та лікарні, повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.

Окрім того, мер Миколаєва Олександр Сенкевич опублікував фото наслідків ранкових обстрілів.

«Вранці, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про потрапляння до двох медичних закладів та житлових будинків. В результаті обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється», — написав він.

Більше подробиць додав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко: за його інформацією, окупанти застосували касетні боєприпаси та «Торнадо-С».

«Зруйновано ліцей, лікарню та пошкоджено приватні будинки. 12 осіб травмовано… Невідворотне покарання чекає на кожного путінського вбивцю. Незалежно від того, віддавав він накази, чи виконував їх» , — зазначив він.

Крім того, через ворожі атаки постраждало відділення «Укрпошти».

«Сьогодні вранці був приліт у наше відділення у Миколаєві… Що ми робитимемо? Приберемо сміття і працюватимемо далі…», — написав гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Нагадаємо, напередодні від масованих обстрілів окупанта страждали жителі Харкова.

Фото ДСНС у Миколаївській області

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