Ще один член фейкового уряду: рашисти перевели до Луганська маріонетку із Севастополя

Орки оголосили про «призначення» до фейкового «уряду» терористичної «народної республіки» в окупованому Луганську Івана Кусова. Він раніше виконував злочинну роль «заступника губернатора» окупованого Севастополя за «керівництва» Дмитра Овсяннікова.

«Даний тип «відмітився» у Севастополі в ролі протиправного «проректора із стратегічних комунікацій» підконтрольного загарбникам «Севастопольського державного університету». Це злочинна «кузня кадрів» для технічного персоналу російських спецслужб, крім того, Кусов відповідав там за спроби «налагодження міжнародного співробітництва», які отримали фіаско у 2021 році, — повідомляють у Асоціації реінтеграції Криму. Діяльність Кусова в «університеті» була тісно пов’язана із «кримінальною справою» щодо його «колеги», фейкового «проректора з економічних питань та управління кампусом» Владислава Большенкова. Надалі Кусов «не спрацювався» із новим «губернатором» Развожаєвим, який наразі прагне розбудувати власну «комерційну імперію» у захопленому агресором Старобільську, щодо якого Кремлем оголошено злочинне «шефство» окупаційної «адміністрації» Севастополя.

Експерти додають — в окупованому Луганську Кусов, очевидно, буде представляти інше угрупування російських спецслужб, ніж «люди Развожаєва», і це відбуватиметься в рамках постійної боротьби кланів Кремля за контроль над розграбуванням захоплених територій материкової України. Така злочинна «боротьба за ресурси» Луганщини буде мати форми всіляких «трагічних інцидентів» з конкурентами, які традиційно будуть списані російською пропагандою на діяльність українських спецслужб".

Раніше «ФАКТИ» писали про призначенців фейкового «уряду» Херсонщини.

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