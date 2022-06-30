«Примножує власні статки»: стало відомо, хто займатиметься мародерством та знищенням українського Старобільська

У Старобільськ на Луганщині, куди окупанти перемістили громадян зі зруйнованого російськими агресорами Сєвєродонецька, щоб використовувати їх на примусових роботах, здійснив «робочий візит» фейковий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв. Він підписав із місцевими маріонетками окупантів «угоди про співпрацю». Після чого відправив туди «делегацію» у складі кількох злочинних окупаційних «голів департаментів» з Севастополя.

«Це були Євген Горлов, від «міського господарства», Павел Ієно від «транспорту» та Іларіон Гапіцонов від «капітального будівництва». Найбільше зацікавлення викликає згадана персона фейкового «директора департаменту капітального будівництва» Севастополя Іларіона Гапіцонова, — розповідає експерт «Асоціації інтеграції Криму» Віталій Солончак. — Він народився у Керчі у 1981 році та отримав кілька вищих освіт. З 2006 року Гапіцонов був комерційним директором ТОВ «Керчбуд», з 2011 року — засновником і директором ТОВ «Юридична компанія «Аудит». З початку окупації Криму обидві компанії були «перереєстровані» за законодавством держави-агресора. З 2014 до 2019 року Гапіцонов фігурував у «реєстрах» окупантів як «засновник та генеральний директор фірми «Новострой», яка наразі заявлена у стані банкрутства.

З 2018 року Гапіцонов на нетривалий період «зареєструвався» як індивідуальний підприємець за напрямом «будівництво комунальних об’єктів для забезпечення електроенергією та телекомунікаціями». Серед іншого фірма Гапіцонова «Керчбуд» пов’язана з Чорноморським флотом агресора, адже вона була залучена до будівництва об’єктів у Камишовій бухті Севастополя. Цікаво, що на цьому «контракті» Гапіцонов «посунув» свого феодосійського «колегу» Романа Лукічова із компанії «Аудит», а у наступному вступив з ним у «комерційний конфлікт» щодо довгобудів у Керчі, на яких Лукічов хотів «освоїти» кошти «федеральної цільової програми».

У вересні 2019 року Іларіон Гапіцонов був оголошений окупантами «директором департаменту капітального будівництва» Севастополя, чому сприяв «тимчасовий виконувач обов’язків губернатора» Михайло Развожаєв.

«У 2021 році Іларіон Гапіцонов ініціював створення «губернатором» Развожаєвим фейкової установи «Севастопольський будівельний контроль», яка стала формою додаткового корупційного навантаження на злочинних забудовників, що освоюють кошти «федеральної цільової програми». Але у жовтні 2021 року каральні структури окупантів розпочали у «господарстві» Гапіцонова «перевірки» та «обшуки», а самого Гапіцонова почали шельмувати «громадські діячі», підзвітні окремим російським спецслужбам.

Наразі Гапіцонов продовжує «примножувати статки» власної родини, яка «обростає» у Севастополі все новою нерухомістю, через нього проводять нові «дозволи» на злочинну забудову міста багатоповерхівками для російських колонізаторів компаніями типу «Альфа Груп Інвест» з її прожектом на Фіолентівському шосе та продовжують освоювати «московські кошти» на нескінченній «реконструкції» стадіону «Гірняк».

За словами експертів, активна участь Гапіцонова у мародерстві та «переоформленні» об’єктів у окупованому Старобільську може мати для нього зокрема «цікаві» наслідки. Адже боротьба кланів російських спецслужб та підконтрольних їм угрупувань колаборантів отримала наразі безпрецедентний рівень, зокрема й у «війні компроматів» проти «конкурентів».

Нагадаємо, на Запоріжжі рашисти викрадають і катують людей, вимагаючи за звільнення викуп.

253

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter