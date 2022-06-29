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«Нам теж є що розповісти»: Пугачовій погрожують компроматом у рф

22:09 29 червня 2022
Алла Пугачова

Російська пропаганда все ніяк не може дати спокій співачці Аллі Пугачовій, яка поїхала з молодшими дітьми та Максимом Галкіним до Ізраїлю. Артистці погрожують черговим компроматом.

Російський пропагандист Антон Красовський відповів на слова визнаного в росії іноагентом галериста Марата Гельмана про те, що Пугачова обіцяла «заговорити і не зупинитися», якщо на Галкіна заведуть кримінальну справу через його антивоєнну позицію та критику кремля.

Галерист розповів, що Алла не є борцем і не уявляє себе громадським діячем. «Я чув: „Якщо на Максима заведуть справу, тоді я почну говорити і вже не зупинюся“. Вона має позицію емпатії жінки, яка переживає за людей», — зазначив Гельман.

Красовський пригрозив, що має що сказати і про Пугачову, її спосіб життя та справи минулого.

«Алла Борисівна, наскільки я розумію, висловилася одного разу. Мовляв, якщо ви продовжите Максима мочити, я все розповім. Я не чув особисто від Алли Борисівни такого, але нам теж є що розповісти про неї, якщо що. Алло Борисівно, розкажіть, як просили у начальника бабки на ювілей, а він вам ваші рахунки з казино показав», — заявив пропагандист.

Раніше стало відомо, що про Пугачову зняли неприємний фільм на замовлення кремля.

Також співачку публічно обматюкали, залишивши послання на будівлі «Останкіно».

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