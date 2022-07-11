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Гроші не пахнуть: Повалій заробляє криваві рублі на концертах у росії

14:05 11 липня 2022
Таїсія Повалій

Українська співачка Таїсія Повалій, яка спокійно розважається в росії, коли на її рідну землю летять ракети, продовжує заробляти криваві рублі на території країни-агресора. 8 липня вона засвітилася на пропагандистському шоу Муромі на честь Дня сім'ї, в якому взяв участь заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв. У концерті взяли артисти-путіністи Лариса Доліна, Надія Бабкіна, Михайло Боярський та багато інших.

Повалій виконала на сцені пісню російською мовою «Мама-мамочка». Відео з'явилося на фан-акаунті співачки.

Виступ Повалій обурив українців. Телеведуча Катерина Осадча зазначила, що співачка заробляє криваві гроші.

«Повалий продовжує співати у російських містах, як ні в чому не бувало. На відео Муром», — зазначила Осадча.

Раніше Ірина Білик розкрила справжню позицію чоловіка Повалій Ігоря Ліхути.

А Павло Зібров закликав позбавити співачку звання народної артистки України.

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