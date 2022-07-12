З полону звільнено ще п'ятьох українців, у одного з них — тяжке поранення, — розвідка

У вівторок, 12 липня, відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося звільнити п'ятьох громадян, які перебували в полоні у росіян на території окупованої Херсонської області. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

«Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. У одного зі звільнених — серйозне бойове поранення», — йдеться у повідомленні.

Зараз усі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

Нагадаємо, наприкінці червня Україна провела наймасштабніший з початку війни обмін полоненими — додому повернулися 144 наших захисників.

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