«Не розганяйте г*вно не вентилятор»: Полякова заступилася за коханого чоловіка Вадика
Українська співачка Оля Полякова, яка перебувала в піднесенні після повернення з-за кордону, потрапила в скандал відразу ж по прибуттю на Батьківщину.
Так, Оля раптово виявила, що її чоловік — Вадим — нібито «утік» із країни. Співачка поспішила за нього заступитися і вирішила «закрити рота» всім хейтерам.
У себе в Instagram -stories вона виклала відеозвернення, на якому заявила: «Дуже гидко мені зараз спостерігати ситуацію, в якій якісь паблики зараз поширюють новину, що начебто мій чоловік був закордоном, а я всім говорю, що ні. Мій чоловік з усіма дозволами перший раз після початку війни 29 червня приїхав за мною та моїми дітьми до Праги. Ми були там три дні. Він був на двох моїх концертах і 3 липня ми вирушили в Україну. Я прошу вас, люди, не розганяйте г*вно не вентилятор. Огидно на це дивитися».
Артистка зазначила, що зараз її чоловік перебуває в Україні і не планує її залишати, хоча для виїзду має законні підстави.
«З 29 червня мій чоловік має право їхати за кордон, бо йому виповнилося 60 років. І всі, хто каже фігню і розганяє хейт, закрийте рот. Ідіть у дупу! І ще одне — він в Україні. Як був, так і є. І нікуди не збирається. Так що можете зустрітися з ним особисто. Він уміє з такими розмовляти. Побачу, які ви сміливі» , — обурилася виконавиця хіта «Шльопки».
Поки що «сміливців», готових сперечатися з Олею та її чоловіком, не знайшлося.
Нагадаємо, нещодавно співачці також довелося відповідати на нападки хейтерів, яким не сподобалася її російська мова у новому проекті з Машею Єфросініною «Дорослі дівчатка».
Фото instagram.com/polyakovamusic/237
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