Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні відзначив, що ворог на Донбасі не припиняє спроб штурмів і ситуація там не стає легшою, додавши, що російська армія продовжує обстріли українських міст артилерією та ракетами, які у черговий раз поцілили по Миколаєву, Харкову та громадам регіону…

«Щодня ми отримуємо й переживаємо багато болісних новин», — сказав Зеленський та додав, що й ворог відчуває на собі міць ЗСУ: «Окупанти вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія, і в них не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували. Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї Батьківщини — на порядки сильніші, ніж будь-які їхні „спецоперації“. Російські солдати — і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов — відверто бояться наших Збройних Сил».



За його словами, так звана друга армія світу боїться українців і здатна щось робити тільки на основі безмежних запасів ще старої радянської зброї. «Немає більше в них ані стратегічної сили, ані характеру, ані розуміння, що вони взагалі тут роблять, на нашій землі. Немає й крихти сміливості, щоб визнати поразку й забрати війська з української території», — додав він.

Президент також розповів про зустріч з віце-премʼєр-міністром і міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком, який привіз ЗСУ «Краби», які «потужно нагодують нашого ворога вогнем». Ключовою темою переговорів була подальша оборонна співпраця. Він додав, що наша держава стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Україна тепер не лише впроваджує у себе стандарти НАТО, а й може брати участь у розробці нових.



Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про нагородження наших героїв: 156 воїнів відзначені державними нагородами, 56 із них — посмертно.

Раніше президент заявляв, що російський терор в Україні перетнув ту межу, за якою багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що питання глобальної безпеки — покарати росію, державу-терориста.

Фото Офісу президента

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