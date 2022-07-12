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Україна

Спроба наступу ворога не вдалася: кинджальний вогонь ЗСУ змусив путінців втікати на трьох напрямках, — Генштаб

19:41 12 липня 2022
військові

Триває сто тридцять дев'ята доба російсько-української війни. Російські окупанти вже втратили в Україні понад 37 тисяч своїх солдатів та офіцерів.

Противник продовжує вести обстріли та завдавати ракетних ударів по українських містах та селах.

На Харківському напрямку окупанти намагалися витіснити наші війська з району Дементіївки. Але ЗСУ успішно відбили кілька штурмів у районі села та змусили ворога відійти, повідомили у Генштабі.

На Слов'янському напрямі ЗСУ змусили противника тікати. Підрозділи окупантів вели штурмові події з метою поліпшення тактичного становища поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни вміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат. З таким самим результатом завершилася спроба розвідки рашистів боєм неподалік Долини.

На Бахмутському напрямку при спробі просунутися у напрямку Спірно — Івано-Дар'євки ворог зазнав втрат від кинджального вогню наших захисників та хаотично відійшов.

Нагадаємо, сьогодні українські військові завдали ударів по військових складах рашистів у районі Мелітополя та під Херсоном.

Фото Генштаб

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