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Події

Спецназ ГУР Міноборони напав на в'язницю окупантів та звільнив українських полонених: як це було (відео)

10:00 13 липня 2022
Боєць ЗСУ у машині

П'ятьох українців, про звільнення з полону яких повідомлялося раніше, було вивезено з тимчасово окупованої території Херсонщини в результаті спецоперації ГУР Міноборони, а не у рамках обміну.

У Головному управлінні розвідки повідомляють, що бійці українського спецпідрозділу розгромили місце, де утримували українців. На підконтрольні уряду території було вивезено військовослужбовця ЗСУ, колишнього співробітника поліції та трьох цивільних. В одного з них — серйозне бойове поранення.

У ГУР МО показали деякі кадри, зняті бійцями спецпідрозділу під час цієї операції.

Ексклюзивний матеріал «16-річного підлітка змушували мити камеру тортур, в якій катували українських військовополонених: після 90 днів неволі юного заручника звільнили» читайте на сайті «ФАКТІВ». Сина голови Запорізької районної державної адміністрації Олега Буряка окупанти захопили ще на початку квітня.

Фото — скріншот

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