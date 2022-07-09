Куди звертатися переселенцям, яким відмовили у наданні житла: Верещук дала пораду

В Україні деяких внутрішньопереміщених осіб почали виселяти з тимчасового житла. Про це повідомила у пості в Facebook міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Останнім часом надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців. Розумію, що можуть бути різні обставини та причини. Але, це неприпустимо, щоб людей виставляли просто на вулицю. Хочу, щоб мене зараз добре почули власники та керівники таких установ. Тобто, можна говорити лише про переселення (без погіршення умов), жодним чином не про виселення. Особливо напередодні осінньо-зимового періоду. Зрештою, на місці наших внутрішніх переселенців без житла міг опинитись кожен з нас», — написала вона.

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Верещук також повідомила, що у разі виселення з місць компактного проживання переселенцям треба дзвонити на гарячу лінію міністерства 1548 або написати у коментарі під даним постом.

Як писали «ФАКТИ», внутрішньо переміщені особи, які мають право на грошову допомогу від міжнародних організацій, можуть отримати й ваучери для придбання продуктів та речей першої необхідності. Йдеться про українців, які зареєстровані у Вишгородській та Броварській територіальних громадах Київщини.

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