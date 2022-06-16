Андрій Ярмоленко засвітив послання любителям «руського міра» (відео)

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко після матчу Ліги націй з Ірландією у польській Лодзі (1:1) засвітив частину свого гардеробу із посланням шанувальникам «руського міра».

Другий в історії бомбардир нашої національної команди (45 м'ячів), котрий залишив англійський «Вест Хем», показав у роздягальні свої патріотичні шкарпетки з побажанням відомому російському військовому кораблю.

Пресаташе нашої національної команди Олександр Гливинський, знімаючи сюжет для YouTube-каналу «ВЗбірна», не втратив шансу сфокусувати камеру на оригінальному предметі екіпірування гравця. «Ось дуже промовисті шкарпетки для всіх любителів «руського міра», — зазначив журналіст. «Так, ідіть нах*й усі», — одразу вказав курс тим, хто «заблукав», Ярмоленко.

Нагадаємо, що нещодавно Андрій Ярмоленко жорстко відповів пропагандисту з росії, який поливав брудом збірну України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко купив швидку допомогу для рідного Чернігова.

Фото uaf.ua

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