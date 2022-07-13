Сергій Міхалок переспівав «Воїни світла» українською та зняв у кліпі свою родину

Гурт «Ляпис Трубецькой» та Сергій Міхалок, який виступив проти війни в Україні та звернувся до білорусів, переспівали свій легендарний хіт «Воїни світла». Тепер неофіційний гімн Революції Гідності зазвучав українською мовою. Переклав текст відомий український музикант, письменник та волонтер Сергій Жадан.

Одночасно з піснею музиканти презентували й кліп. Знімали відео у Таллінні. У кліпі знялася дружина Міхалка — актриса Світлана Зеленковська, а також молодші сини музиканта — трирічний Федір та дворічний Мирон.

«Усім воїнам світла та воїнам добра присвячується! У цей нелегкий для нас час дуже важливо залишатися разом, залишатися сильними, справжніми воїнами! Саме тому ми вирішили порадувати наших друзів, наших братів та сестер піснею, яку ви вже добре знаєте ще з 2014 року. Але ми хочемо презентувати вам її улюбленою нами, і я впевнений, багатьма з вас мовою, а також у новій акустичній версії. Це пісня про свободу і любов, про боротьбу і віру, і про перемогу добра над злом», — так представив нову роботу Міхалок.

Нагадаємо, музикант мешкає в Україні з 2015 року. 2020-го він отримав звання заслуженого артиста України. Після російського вторгнення в Україну «Ляпис Трубецькой» бере участь у благодійних концертах у Європі на підтримку нашої країни.

Раніше свій новий кліп кліп From U to z. презентував Дмитро Монатік.

Фото instagram.com/brutto_nostra

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